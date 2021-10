Manifestation suite aux viols dans des bars du cimetière d’Ixelles : "On n’en peut plus de devoir faire attention à nous quand on sort"

Viols dans les bars du cimetière d'Ixelles : 1300 personnes manifestent en soutien aux victimes -... Selon la police, 1300 personnes se sont donné rendez-vous jeudi soir à 20 heures au cimetière d’Ixelles, en soutien aux victimes d’agressions sexuelles dans les bars Waff et El Café. De nombreux témoignages d’agressions sexuelles et de viols commis par au moins un employé des deux bars affluent sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir, tandis que le parquet de Bruxelles a confirmé mardi l’ouverture d’une enquête après le dépôt de "plusieurs plaintes". "On n’en peut plus de devoir faire attention à nous quand on sort", a confié une manifestante à notre journaliste. "Faire gaffe à ce qu’on ne nous mette pas de la drogue dans notre verre, qu’on nous offre à boire pour nous saouler. Il faut que cela cesse."