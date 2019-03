Manifestation pour le climat obligatoire dans certaines écoles flamandes

Demain, c’est une marche pour le climat au niveau mondial qui aura lieu et les élèves flamands devraient être encore plus nombreux à se mobiliser. De nombreuses écoles flamandes obligeront en effet leurs élèves à y participer et cela à titre d'activité pédagogique extra-scolaire. La ministre flamande de l’enseignement, Hilde Crevits, a en tout cas donné son feu vert pour intégrer ces marches au parcours scolaire.

" La participation à une manifestation est une activité extra muros, qui fait partie du projet pédagogique. Donc il n’y a pas d'objection à rendre cette activité obligatoire ", explique Hilde Crevits.

Seule condition de la ministre : " que la manifestation n’ait pas de but politique ".

Cette dernière phrase a déjà suscité de vives réactions. Certains parents estiment que le mouvement est politique.

Faux selon le porte-parole de l'enseignement catholique flamand. " Le climat n'est pas un parti politique. Il est donc est légitime de rendre cela obligatoire.

En Flandre, le débat est animé. Une marche pour le climat considéré comme une excursion, c’est en tout cas acté au nord du pays.