Manifestation pour le climat: les slogans des marcheurs en photos et vidéos

Des milliers de personnes "plus chaudes que le climat" ont défilé dans les rues de Bruxelles ce dimanche pour une marche, prélude à la 24e conférence de l'ONU sur le climat (COP24) à Katowice, en Pologne. Le rendez-vous était donné à 11h à la gare du Nord. Plus tôt dans la journée, des milliers de personnes ont choisi le train pour rallier la capitale, non sans mal dans certains cas.

Les marcheurs brandissaient des pancartes avec des slogans parfois inventifs en faveur de la sauvegarde de la planète. "Préparez vos guiboles, y'a bientôt plus de pétrole", pouvait-on lire sur un écriteau invitant à préférer le vélo à d'autres moyens de transport. "Non assistance à planète en danger", ajoute un autre. Tandis qu'une troisième trouve que la planète "est bonne sans carbone". Autant de mots d'ordre à découvrir en photo et en vidéo.