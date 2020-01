Manifestation pour la sécurité sociale: quelles perturbations pour les TEC, la STIB et la SNCB?

La FGTB espère rassembler plus de 10.000 militants ce matin à Bruxelles, pour une sécurité sociale renforcée... C'est une manifestation, et non une grève, mais cela provoque quand même des perturbations dans les transports en commun.

Fortes perturbations en Wallonie En Wallonie, les TEC sont principalement perturbés du coté de Mons (1 bus sur 4 roule), La Louvière (1 bus sur 3). Dans le Borinage ainsi qu'à Tournai, 80% des bus sont sortis des dépôts. L'entité de Charleroi est également touchée même si certains parcours sont "partiellement assurés". Le Tec Liège-Verviers indique également que les dépôts de Jemeppe et de la Hesbaye sont impactés. Et de légères perturbations sont annoncées dans les provinces de Namur et Luxembourg. Pour connaître en détail les perturbations sur votre ligne de bus, cliquez sur les liens suivants: Brabant wallon

Liège-Verviers: les TEC seront "très fortement touchés", selon nos informations.

Le réseau bruxellois moyennement impacté À Bruxelles, les lignes de métro 1, 5 et 6 sont exploitées, toutes les stations sont donc desservies. Les trams circulent sur les lignes principales mais à fréquence réduite. Quant aux bus, un tiers d'entre eux seulement sillonnent la ville. Les navetteurs peuvent s'informer plus précisément sur les pages web, Twitter et Facebook de la société bruxelloise de transport public.. Mais tout cela avec des fréquences réduites. La société de transports régionale flamande De Lijn signale, par ailleurs, qu'il n'y a pratiquement aucune perturbation sur son réseau de bus et de trams.

Tout roule normalement sur le rail Les trains de la SNCB roulent normalement. Faute de personnel, certains guichets, dans les communes risquent de ne pas ouvrir. Tout comme certains professeurs, dans les écoles, pourraient être absents.

