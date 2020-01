Manifestation pour la sécurité sociale: le point sur les perturbations en Wallonie et à Bruxelles

La FGTB espère rassembler plus de 10.000 militants ce matin à Bruxelles, pour une sécurité sociale renforcée... C'est une manifestation, et non une grève, mais cela provoque quand même des perturbations dans les transports en commun.

En Wallonie, les TEC sont principalement perturbés du coté de Mons, La Louvière et de Liège.

Pour connaître en détail les perturbations sur votre ligne de bus, cliquez sur les liens suivants

A Bruxelles, un peu plus d'un bus sur trois roule ce matin. Tous les métros sont en service et environ 3/4 des trams. Mais tout cela avec des fréquences réduites.

Les trains de la SNCB roulent normalement.

Faute de personnel, certains guichets, dans les communes risquent de ne pas ouvrir. Tout comme certains professeurs, dans les écoles, pourraient être absents.