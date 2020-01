Manifestation nationale du 28 janvier : à quoi s'attendre dans les transports en commun et ailleurs ?

Ce mardi 28 janvier, les organisations syndicales participeront à une manifestation nationale à Bruxelles . Elles plaident "pour une sécurité sociale renforcée et justement financée". Cette manifestation pourrait avoir des conséquences sur la circulation des transports en commun. A des degrés divers entre le nord et le sud du pays.

Nous nous attendons à des perturbations sur notre réseau mais ne connaissons pas encore l'ampleur de celles-ci. Nous vous tiendrons au courant via nos canaux habituels dès que nous en saurons plus. ^ml

Du côté de la STIB, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, difficile de connaître l’ampleur de la mobilisation. "Nous nous attendons à des perturbations sur notre réseau mais ne connaissons pas encore l’ampleur de celles-ci. Nous vous tiendrons au courant via nos canaux habituels dès que nous en saurons plus", fait savoir le compte Twitter de la STIB ce lundi matin.

Chez De Lijn, on n’est pas beaucoup plus alarmiste. Selon le compte Twitter de la société de transports en commun flamande, "il n’y a pas d’appel à la grève, mais selon la CGSP, il peut y avoir des perturbations. Vous pouvez vous tenir au courant via notre site internet".