Manifestation des travailleurs de la Croix-Rouge contre la politique d'asile de Théo Francken

Quelque 200 travailleurs de la Croix-Rouge en colère se sont rassemblés lundi à 11 heures au parc Maximilien pour manifester devant l’office des étrangers. Ils dénoncent la fermeture de plus de 7000 places d’accueil pour demandeurs d’asile. Le gouvernement fédéral a pris cette mesure par souci d’économie puisque ces places ne sont plus toutes occupées.

Des représentants syndicaux de la Croix-Rouge se sont donc rendu au cabinet de Theo Francken (N-VA). Ils espèrent être reçu par le secrétaire d’état pour lui faire part de leurs revendications. Plusieurs centres ouverts en urgence en 2015 fermeront leur portes et engendreront des pertes d’emploi. Mais cela signifie aussi que le travail d’intégration des demandeurs d’asile qui séjournent dans ces centres serait à refaire.

Le mois dernier, le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Theo Francken annonçait que neuf centres d'accueil fermeraient leurs portes en 2018 : trois en Flandre, cinq en Wallonie et un à Bruxelles. "Le flot de demandeurs d'asile s'est réduit, ce qui nous donne de la marge pour continuer à réduire le nombre de places et épargner sur les coûts", avait-il expliqué.