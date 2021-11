Manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles : 44 arrestations, des véhicules et mobiliers urbains endommagés

Environ 35.000 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, se sont rassemblées dimanche à 13h00 devant la gare du Nord de Bruxelles pour la manifestation intitulée "Ensemble pour la liberté". Un rassemblement qui a commencé dans le calme, mais certains esprits se sont échauffés en cours de manifestation.

Des incidents ont éclatés en milieu de manifestation, la police a du déployer canons à eau et gaz lacrymogène pour disperser certains manifestants qui tentaient de sortir du tracé du cortège. De nombreux dégâts sont reportés sur les réseaux sociaux : voitures et combis de police endommagés, barricades en feu, vitrines de commerce éclatées. Le face-à-face avec les forces anti-émeutes s'est déroulé près dans la quartier européen, et rue de la Loi.

La porte de la police Bruxelles Capitale - Ixelles a confirmé l'arrestation administratives de 42 manifestants, et deux arrestations judiciaires. Un manifestant a également été emmené à l'hôpital pour une blessure à la main.

La circulation a pu être rouverte vers 18h30.

La police a confirmé que trois policiers avaient été blessés. Deux policiers ont une incapacité de travail de 11 jours et le troisième de quatre semaines. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour recevoir des soins. Un policier a la main cassée et devra subir une intervention chirurgicale. Un autre a été blessé à la jambe et le troisième au poignet. Six véhicules et un scooter de police ont été endommagés.