Manifestation contre le racisme à Bruxelles : des tactiques de type "Black Bloc" selon la police

Des tactiques de type "Black Bloc" ont été remarquées lors des émeutes qui ont eu lieu après la manifestation contre le racisme de dimanche place Poelaert à Bruxelles, selon une information du journal De Standaard confirmée par Ilse Van de Keere, la porte-parole de la police locale de Bruxelles-Ixelles. Elle précise cependant que ces tactiques ont seulement été remarquées lors des échauffourées à la place Royale.

Des personnes qui cherchent à causer en groupe des violences

La porte-parole de la police locale ajoute que "l'enquête devra déterminer si les émeutes à Matonge et sur le boulevard de Waterloo ont aussi commencé avec de telles tactiques". Elle explique qu'il s'agit de techniques utilisées par des personnes qui cherchent à causer souvent en groupe des violences lors de manifestations. Ils portent par exemple des vêtements noirs, se couvrent la tête et le visage et portent des lunettes de ski ou autres pour se protéger contre les lacrymogènes. Il arrive aussi qu'ils fassent usage d'outils pour causer des dommages.

Ces formes d'actions directes collectives et violentes ont été employées par des manifestants pour tenter de pénétrer sur la place des Palais. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent ainsi un groupe de jeunes vêtus de noir qui essaie de soulever des pavés avec un pied de biche ou encore des personnes ouvrant des parapluies noirs après avoir jeté un feu de signalisation sur la police.

La manifestation place Poelaert avait rassemblé quelque 10.000 personnes et s'était déroulée dans la calme. Ce n'est que par après que des émeutes ont éclaté à plusieurs endroits et que des magasins ont été pillés.

La police a pu arrêter 239 personnes administrativement. L'une d'entre elles a par la suite fait l'objet d'une arrestation judiciaire et a reçu une citation directe du parquet de Bruxelles. Cette personne devra comparaître le 7 août prochain devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour vol avec effraction.