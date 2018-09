Manifestation contre la réforme des APE: Clap 2e

Deuxième journée de protestation face au projet du gouvernement wallon de réformer les APE (Aides à la Promotion de l’Emploi) et les remplacer par une aide forfaitaire.

Hier après-midi, la CNE (le syndicat chrétien) menait une action devant le cabinet du ministre de l’emploi Wallon, Pierre-Yves Jeholet (MR).

Voir notre article plus complet sur la réforme des APE

Ce matin, c’est autour de la FGTB de descendre dans la rue. Selon la police, ils seraient 4500 dans les rues de Namur.

Notre journaliste Rudy Hermans a interrogé Thierry Bodson, le leader de la FGTB wallonne. Selon lui, le système actuel fonctionne très bien : " On parle d’une réforme qui porte sur un budget qui dépasse le milliard d’euros. Une réforme qui touche 60 000 emplois et 4000 employeurs. Aujourd’hui, le système fonctionne relativement bien, il n’est pas parfait, mais il fonctionne relativement bien. Nous ne pourrions accepter que demain, on se retrouve avec des crèches où l’on devra enlever deux puéricultrices parce que le système n’a pas été bien pensé. Or, la situation dans laquelle on est aujourd’hui est la suivante… Le ministre pense que si on diminue les budgets de 2 ou 3 % dans une crèche, on se fera ceinture et ça devrait aller. Non, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Dans une crèche, si vous diminuez de 2 à 3 % le budget, on perd mécaniquement un emploi et on doit diminuer le nombre de places pour les enfants ".

Une délégation syndicale doit être reçue en cours de journée par le ministre de l’emploi.