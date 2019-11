Manifestation ce samedi à Paris contre les violences faites aux femmes

Une manifestation est prévue cet après-midi à Paris contre les violences conjugales. Des milliers de personnes sont attendues. Deux jours avant la fin du Grenelle sur ce sujet, les associations à l’initiative de cette marche adressent une dernière piqûre de rappel au gouvernement.

Qu’elles soient psychologiques, sexuelles ou physiques, les violences conjugales sont encore nombreuses. En Europe, une femme sur cinq est concernée. Cette manifestation a lieu alors qu’un Grenelle est en cours. Un Grenelle c’est une grande réflexion nationale de laquelle doivent ressortir des idées pour lutter contre cette problématique de la violence faite aux femmes.

Parmi ceux qui participent à ce grand débat il y a les chirurgiens esthétiques. Des plasticiens face à un dilemme : en présence d’une patiente victime de violence, faut-il lever le secret médical et prévenir les autorités ? Nos collègues de Radio France ont recueilli le témoignage Jacques Saboye, ce chirurgien souhaite pouvoir prévenir le procureur, avec l’accord des victimes "Fracture de la face, fracture du nez, fracture d’orbite, des ecchymoses, des brûlures des plaies, des sections de tendons… On voit de tout. Et ce n’est pas des chutes à vélo. On voit bien que c’est un coup, que c’est une fracture liée à un impact direct sur le visage. Et notre problème c’est que les lésions sont tellement importantes que normalement, la patiente ne devrait pas rentrer chez elle… Il faudrait qu’on puisse appeler le procureur et lui dire "celle-ci, il faut la protéger"".

Dénoncer le mépris que l’Etat oppose aux familles

La manifestation, organisée à l’appel du collectif féministe #Noustoutes, débutera à 14h00 de la place de l’Opéra pour se diriger vers celle de la Nation. L’Union nationale des familles de féminicides (UNFF) sera en tête de cortège pour "dénoncer le mépris que l’Etat oppose aux familles".

Ce lundi 25 novembre sera la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Une manifestation est également prévue à Bruxelles demain dimanche pour dire "stop" à ces violences.