Manifestation anti-mesures sanitaires: Securail interviendra avec la police si les passagers ne portent pas de masque dans les trains

Securail, le service de sécurité de la SNCB, interviendra avec la police s'il s'avère que des passagers au retour de la manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles refusent de porter un masque, a-t-il fait savoir.

Ce matin une intervention a dû déjà avoir lieu à Audenarde : un train bondé avec de nombreux voyageurs qui refusaient de porter leurs masques a été arrêté.

Après médiation de la police, il a été convenu que chacun porterait son masque pendant tout le trajet et que le train se rendrait directement à Bruxelles, sans arrêt intermédiaire. Après un retard d'environ 45 minutes, le train a pu continuer vers Bruxelles.

Dans un tweet, la SNCB rappelle dimanche après-midi à ses voyageurs qu'il est obligatoire de porter un masque dans les trains et les gares et, dans la mesure du possible, également de respecter la distanciation sociale.

Des témoins ont rapporté des compartiments entiers avec presque uniquement des passagers sans masque dimanche après-midi et qui se sont également fait entendre bruyamment dans le train.