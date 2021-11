Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles : la police déploie canons à eau et lacrymogènes suite à des tirs de feu d'artifice

Environ 35.000 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, se sont rassemblées dimanche à 13h00 devant la gare du Nord de Bruxelles pour la manifestation intitulée "Ensemble pour la liberté".

Les participants veulent avant tout protester contre le pass sanitaire, qu’ils estiment être un facteur de division dans la société, mais beaucoup protestent, de manière plus générale, contre les mesures sanitaires. Peu de personnes portent un masque. "Nous dénonçons les mesures restrictives de liberté, qui n’ont pas constitué une solution structurelle pour les soins de santé", ont défendu les organisateurs dans leur communiqué.

Selon la VRT, la police aurait été visée par des feux d'artifice et a répondu avec des canons à eau et gaz lacrymogènes. Une partie des manifestants se sont écartés du parcours en milieu de manifestation, vers 15h, et se sont retrouvés bloqués par des barrages de la police. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent également certains actes de vandalisme.