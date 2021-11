Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles : des voitures et mobiliers urbains vandalisés, la police disperse les derniers manifestants

Environ 35.000 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, se sont rassemblées dimanche à 13h00 devant la gare du Nord de Bruxelles pour la manifestation intitulée "Ensemble pour la liberté".

Des incidents ont éclatés en milieu de manifestation, la police a du déployer canons à eau et gaz lacrymogène pour disperser certains manifestants. De nombreux dégâts sont reportés sur les réseaux sociaux : voitures et combis de police endommagés, barricades en feu. Le face-à-face avec les forces anti-émeutes s'est déroulé près dans la quartier européen, et rue de la Loi.

Selon la reporter radio de la VRT, présente sur place, il y a eu des blessés du côté des manifestants et des policiers. Un photographe de l'AFP a vu au moins deux policiers blessés durant les heurts, lorsqu'une unité anti-émeute, appuyée par le canon à eau, a chargé la foule. Un manifestant a également été évacué en ambulance, selon la même source.

Canons à eau et lacrymogènes déployés

Vers 17h, la police de Bruxelles a signalé que la manifestation a été dissoute, et qu'elle procédait à l'arrestation d'émeutiers, dont une partie a été rassemblée dans le parc du Cinquantenaire par les policiers.

Selon la VRT, la police a été visée par des feux d'artifice. Vers 15h, elle a déployé des canons à eau et gaz lacrymogènes pour disperser certains manifestants. Des vidéos et images partagées sur les réseaux sociaux montrent des actes de vandalisme, notamment des manifestants qui s'en prennent à des combis de police ou des terrasse de café, et des barricades enflammées.

Une partie des manifestants s'est écartée du parcours en milieu de manifestation et s'est retrouvée bloquée par des barrages de la police.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles "condamne fermement les fauteurs de troubles". "J'ai donné l'instruction de procéder à des arrestations et d'analyser les vidéos. Merci à la police et aux différents services publics pour leur professionnalisme", a écrit sur Twitter Philippe Close.