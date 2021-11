Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles : canons à eau et lacrymogènes déployés, des combis de police endommagés

Environ 35.000 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, se sont rassemblées dimanche à 13h00 devant la gare du Nord de Bruxelles pour la manifestation intitulée "Ensemble pour la liberté". Des incidents ont éclatés en milieu de manifestation, la police a du déployer canons à eau et gaz lacrymogène pour disperser certains manifestants.

Selon la VRT, la police aurait été visée par des feux d'artifice et a déployé des canons à eau et gaz lacrymogènes. Des vidéos et images partagées sur les réseaux sociaux montrent également des actes de vandalisme, notamment des manifestants qui s'en prennent à des combis de police.

Une partie des manifestants se sont écartés du parcours en milieu de manifestation, vers 15h, et se sont retrouvés bloqués par des barrages de la police.