Manifestation à Paris, ce dimanche, contre la procréation médicalement assistée

En France, les opposants à la procréation médicalement assistée, se retrouvent pour manifester aujourd’hui à Paris. Ils ont largement battu le rappel alors que le projet de loi bioéthique est débattu à l’Assemblée Nationale.

La manifestation débutera vers 13 heures et les organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens pour motiver les opposants à la PMA. Plus de 3 millions de tracts ont été distribués, des milliers d’affiches placardées, plus d’une centaine de cars remplis et 2 TGV affrétés.

Les organisateurs espèrent le même succès que celui des manifestations contre le mariage pour tous en 2012. Des organisateurs au premier rang desquels on retrouve les leaders de la manif pour tous et les associations familiales catholiques.

Marion Maréchal parmi les manifestants

Les slogans exprimeront leur refus d’étendre la PMA aux lesbiennes et aux mères célibataires. Plusieurs politiques ont de leur côté annoncé qu’ils manifesteraient cet après-midi. Parmi eux, l’ex-députée d’extrême droite Marion Maréchal mais également d’autres élus du Rassemblement National ou du parti Les Républicains. Une population conservatrice, donc dans les rues de Paris cet après-midi. Une opinion qui ne représente pas la majorité des Français si l’on en croit un dernier sondage publié en septembre. On peut y lire que 68% des Français soutiennent l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes et aux lesbiennes.

Dans le même temps, des associations LGBT appellent à se rassembler en milieu d’après-midi à Clermont-Ferrand.