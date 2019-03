Manifestation à Bruxelles: le secteur du transport dans les rues depuis midi

Rassurez-vous, Bruxelles ne devrait pas être complètement paralysée par les transporteurs cette après-midi. Mais tout de même, des milliers de manifestants du secteur du transport partiront de la gare du Nord vers 12 heures et se rendront au rond-point Schuman, devant la Commission européenne. Dans les rangs du cortège, il n’y aura pas que des camionneurs mais des cheminots, des dockers ou encore des chauffeurs de bus.

Le mouvement est suivi dans plus de 20 pays et se traduit par plus de 100 actions dans toute l’Europe. Dumping social, détérioration des salaires et des conditions de travail, les raisons de ce ras-le-bol concerne plus de 10 millions de travailleurs européens.

Le parcours

Après avoir quitté la gare du Nord, les manifestants se dirigeront vers la petite ceinture en direction du botanique. Juste avant Arts-loi, ils emprunteront la rue Joseph II. Le cortège passera ensuite par la chaussée d’Etterbeeck, la rue Belliard et puis direction le rond-point Schuman.

A ce stade, il n’y a pas de gros barrage de camion prévu. La majorité des manifestants seront sans leur véhicule.