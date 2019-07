Manifestants écologistes gazés à Paris: enquête judiciaire confiée à l'IGPN (Vidéo)

Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert lundi une enquête confiée à l'IGPN, la "police des polices" après l'intervention controversée vendredi des forces de l'ordre, sur le pont de Sully à Paris, pour déloger des militants écologistes qui participaient pacifiquement à un sit-in.

Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête préliminaire du chef de "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", confiée à l'inspection générale de la police nationale (IGPN).

Le ministère de l’Intérieur a demandé des éclaircissements face à la polémique née de la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montant des CRS aspergeant de gaz lacrymogène à bout portant des manifestants assis sur le pont.

Les protestataires s’étaient rassemblés pour un sit-in à l’appel d’”Extinction Rebellion”, un mouvement prônant la désobéissance civile né au Royaume-Uni.

De nombreuses voix se sont élevées contre les agissements des forces de l’ordre. Cyril Dion, le réalisateur du film "Demain", a même refusé d'être intronisé chevalier de l'ordre du mérite après avoir vu ces images: "Des militants pacifiques du mouvement Extinction Rebellion France, des étudiants, des mères de famille occupaient le pont de Sully à Paris, à l'instar de ce que le mouvement Extinction Rebellion a fait à Londres en novembre dernier pour alerter sur l'urgence climatique. Après sommations, alors qu'ils étaient assis, ils ont été gazés à bout portant. Les CRS ont vaporisé leurs bombes, à hauteurs d'yeux, comme ils l'auraient fait avec des insectes, des parasites. C'est abject".

"Est-il nécessaire de rappeler que ces militants ne restent pas des heures en plein soleil un jour de canicule à bloquer un pont pour leur plaisir ? Qu'ils nous alertent sur un danger qui engage la survie d'une partie de notre espèce ? Que le permafrost fond soixante-dix ans plus tôt que prévu en Arctique, que nous avons battu hier le record absolu de chaleur dans notre pays avec 45,9°C et que le Haut Conseil pour le Climat que vous avez vous-même missionné a pointé l'insuffisance de la politique française qui devrait doubler ses efforts ? Méritent-ils d'être gazés comme des moustiques ?

Et ces violences sont la suite d'une déjà trop longue liste".