Manger sa tasse après avoir bu le café ? C'est possible sur Air New Zealand

Alors que l'année 2019 aura été plus que jamais celle du climat, les entreprises cherchent à se rendre plus vertes. Ainsi, afin de réduire les déchets plastiques, Air New Zealand teste depuis début décembre des tasses à café comestibles sur ses vols.

La compagnie aérienne travaille en collaboration avec twiice, une entreprise néo-zélandaise spécialisée dans la fabrication de tasses à base de plantes.

Celle testée par Air New Zealand a un petit goût vanillé, résiste très bien à la chaleur du café, et semble remporter l'adhésion des papilles des voyageurs, selon CNN.

