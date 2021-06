Manger à l'intérieur, travail en présentiel, ouverture des salles de sport : voici tout ce qui change ce mercredi 9 juin

"Nous nous sommes résolument tournés vers l'avenir et l'été", avait annoncé Alexander De Croo lors de la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation du 4 juin. Les premiers assouplissements deviennent effectifs à partir de ce mercredi.

Pendant la conférence de presse, le Premier ministre a annoncé quelques changements qui vont modifier notre vie quotidienne.

Les cafés et les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l’intérieur. Un arrêté ministériel encadre ces réouvertures avec un protocole assez strict: distance d'un 1,50 m entre les convives de tables différentes, quatre personnes par table, port du masque, etc.

"Ces assouplissements sont nécessaires pour stimuler la relance de notre économie et pour garder le lien entre les travailleurs et l’entreprise", avait réagi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

Les clubs de fitness pourront donc rouvrir comme prévu, moyennant le respect des protocoles fixés pour le secteur.

Ainsi, en tout ce qui concerne la "pratique non professionnelle du sport", on pourra à nouveau prévoir des activités en intérieur et en extérieur avec un maximum de respectivement 50 personnes et 100 personnes, à l'exception des sports de contact.