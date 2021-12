Mamans en situation de handicap, elles lèvent le tabou : "C'est comme si on n'existait pas"

C'est une réalité méconnue, voire taboue. Une réalité qui souffre de beaucoup de stéréotypes et d'incompréhension. Comment être mère quand on est en situation de handicap? Comment porter et élever un enfant quand on se déplace en chaise roulante? Deux jeunes femmes lèvent le voile sur leur quotidien de (future) maman.

C'est petit à petit que j'ai pu comprendre ce qui était le plus facile pour que le bébé ne soit pas en danger et moi non-plus.

Bien sûr, l'arrivée du bébé a demandé une certaine adaptation au niveau du mobilier. Un lit à barreaux sur mesure avec une porte, pour qu'Iris puisse coucher Sohan en restant sur sa chaise roulante. "J'ai dû aussi trouver une baignoire spécifique. Et puis pour le changer, je ne pouvais pas utiliser une table à langer. Je suis rendue compte que c'était plus facile sur mon lit".

"Il est très patient, comme s'il comprenait qu'il y a des choses que j'ai du mal à faire. Avant, mes craintes, c'était qu'il ne se mette à courir et que je ne sache pas le rattraper. Mais cela ne m'est jamais arrivé ! Il n'y a pas longtemps, il m'a même demandé si je voulais de l'aide. A son âge, c'est vraiment terrible!" explique Iris, le regard plein de fierté.

Je n'ai aucun regret d'être maman. A refaire, je le referais

Plusieurs fois par semaine, Iris va conduire Sohan à la crèche avec sa chaise électrique. "Avant, je me demandais si j'allais être capable d'être maman en chaise roulante. Est-ce que j'allais vraiment réussir? Mais plus le temps passe, plus je me dis que oui. Je n'ai jamais ressenti de difficultés. Ce n'est que du bonheur."

Affronter le regard des gens

Pourtant, le regard des gens n'est pas toujours facile. "Il y a des gens qui me disaient que je n'y arriverais pas. Ils me demandaient comment j'allais faire, comment j'allais m'en sortir avec un petit bout comme ça". D'autres me demandaient "comment j'avais fait pour être enceinte en chaise roulante."

On a nos propres angoisses, et l'angoisse des autres

Des regards, des questions que Manon a subis également. Enceinte de six mois, elle remarque deux types de réactions. "Il y a ceux qui sont euphoriques, et ceux dont on lit directement l'inquiétude sur le visage. On voit dans leur regard qu'ils se demandent comment on va faire."