Maltraitance animale : le sort de la chienne Fiona émeut les réseaux sociaux

Fiona est jeune chienne retrouvée à l’agonie, il y a quelques jours, dans un appartement de Wavre. L’American staff de 5 ans était enchaîné à un radiateur, sans eau ni nourriture. L’animal était très faible. Il ne lui restait plus que la peau sur les os.

"Elle n’avait plus un seul muscle", explique Sara Dalla Valle, la vétérinaire qui la suit depuis son arrivée au refuge "Sans Collier". "On voit toutes ses côtes, tous ses os. Elle n’a plus de cuisse. Même au niveau de tête, elle n'a plus de muscle… On voit bien qu’elle est allée puiser dans ses réserves. A quelques heures près, elle serait morte", ajoute la vétérinaire.

Fiona a, sans doute, été affamée pendant plusieurs semaines, peut-être un mois. Elle marche depuis deux jours et son état s’améliore. Elle devrait être sortie d’affaire d’ici la fin de semaine.