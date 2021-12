Maltraitance animale en France : une centaine de cadavres de chats découverts chez un retraité à Nice

Une enquête a été ouverte "du chef d'actes de cruauté envers les animaux", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Nice Xavier Bonhomme. "La plupart des chats étaient morts quand ils ont été placés dans ces boîtes au regard de leur position, mais on pense qu'au moins deux ont pu être enfermés vivants", a expliqué à l'AFP Philippe Desjacques, président de La Tribu du Fourmilier, l'une des associations qui sont intervenues avec notamment l'ASA 06 (Au service des animaux) ou La vie plus belle au sein du collectif Urgence pour un animal (UPA) 06.

Plusieurs associations de protection des animaux ont été appelées à la rescousse par la nièce de cet homme qui a découvert le charnier. Au total, une centaine de cadavres de chats ont été découverts dans et autour de la maison, ainsi que des restes d'écureuils, de rats et une mâchoire de chien.

Plus d'une vingtaine de chats encore vivants mais rachitiques ont pu être sauvés et ont été confiés à des vétérinaires ou des bénévoles. "Malheureusement, des histoires comme celle-ci, on en voit tous les ans", a expliqué Philippe Desjacques.

Le retraité souffrait, selon Philippe Desjacques, du syndrome de Noé, trouble mental qui consiste à recueillir plus d'animaux que l'on ne peut en héberger ou nourrir correctement, ainsi que du syndrôme de Diogène qui se traduit par une accumulation compulsive d'objets.