Malines: un homme de 64 ans condamné à deux ans de prison avec sursis pour violence conjugale

Un homme de 64 ans a été condamné jeudi à deux ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Malines pour traitement inhumain, coups et blessures intentionnels et harcèlement infligés à son ex-compagne. Cette dernière avait effectué plusieurs dépositions en 2018 et 2019, expliquant être victime de passages à tabac fréquents de la part de son compagnon, Etienne S.

L'enquête a permis de déterminer que la seconde ex-femme du prévenu avait déjà fait état de violences. Sa première ex-femme aussi a rapporté un comportement de contrôle abusif et agressif. "Cet homme, apparemment parfait, cache un monstre", a déclaré l'avocat. "Il a un grand besoin de contrôle et des traits narcissiques", a déclaré le procureur. Ce dernier a requis trois ans de prison avec sursis probatoire en raison du "risque élevé de violence à l'égard des nouveaux partenaires".

Le prévenu a pour sa part nié l'ensemble des faits. "Mon client est un musicien renommé et très apprécié dans son pays et à l'étranger et il a emmené sa compagne à diverses activités culturelles et fêtes. C'est elle qui l'humiliait régulièrement en public lors de ces sorties. Seul le harcèlement a eu lieu et de ce fait, je demande la suspension", a appuyé son avocat. En plus de sa peine de prison avec sursis, Etienne S. devra s'acquitter de 800€ d'amende et de 2000 euros de dommages et intérêts provisoires pour son ex-compagne. Un médecin a été désigné pour déterminer le préjudice permanent de cette dernière.