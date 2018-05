Malines: le policier qui a diffusé un montage raciste de Jinnih Beels est acquitté

Bert V.L., l'inspecteur de police qui répondait d'incitation au racisme, a été acquitté par le tribunal correctionnel de Malines lundi. Le prévenu avait diffusé un montage photo de la commissaire de la zone de police Malines-Willebroeck en charge de la politique de diversité, Jinnih Beels, accompagné du message "Pourquoi devrais-je te donner la main? Ta couleur ne me revient pas". Le prévenu prétendait qu'il s'agissait d'une blague et qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit.

Le ministère public avait requis six mois de prison et une amende de 1.200 euros, estimant que Bert V.L. s'était rendu coupable "d'incitation à la discrimination à l'encontre de Jinnih Beels et de toutes les personnes de couleur".

Bert V.L. avait été suspendu par sa hiérarchie lorsque les faits avaient été mis au jour. Il prétend avoir voulu sensibiliser ses collègues et fait de l'humour. A l'audience, son avocat, Me Frédéric Thiebaut, a lui parlé "d'action stupide et de blague totalement déplacée".

Le prévenu était soutenu par de nombreux collègues, encore présents lundi pour le jugement.