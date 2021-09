Malgré le vaccin, nombre record de contaminations en Israël depuis le début de l’épidémie, et vague importante de décès : comment l’expliquer ?

Et c’est vrai pour les contaminations : le nombre de cas enregistrés est encore supérieur à celui des précédentes vagues.

La situation n’est pas aussi dramatique pour les hospitalisations et les décès, mais elle n’est pas bonne non plus : le pays enregistre en effet une moyenne de 25 décès Covid par jour, soit 5 fois plus qu’en Belgique avec un nombre d’habitants pourtant inférieur (environ 9 millions d’habitants).