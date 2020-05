Malgré le retour des promotions, le caddie reste cher

Bien que les promotions soient à nouveau pleinement autorisées dans nos supermarchés depuis le 1er mai, l'effet sur le caddie du consommateur reste faible pour le moment. L’enquête menée par Test Achats permet de suivre les prix déjà depuis quelques semaines (1er mars). L'organisation de consommateurs observe que les prix des produits de marque sont en baisse chez Collect&Go et Colruyt, chez Albert Heijn et HyperCarrefour, mais souligne qu'il n'y a malheureusement pas d'impact majeur sur les prix pour le moment et donc de véritable retour à la normale malgré l’autorisation des promotions.

Monitoring des prix



Depuis le début de la crise du corona, Test Achats surveille quotidiennement les prix dans nos supermarchés. Au total, l'organisation de consommateurs suit les prix de 267 produits constitués de produits d'épicerie, de produits de soins, de boissons, de produits laitiers, etc. de marques (inter)nationales et privées et de produits blancs. Seuls les produits frais tels que la viande, les fruits et les légumes ne sont pas pris en compte dans l'analyse, car leur prix varie chaque jour. Ainsi, l'organisation de consommateurs a constaté une première augmentation des prix dans certaines chaînes de supermarchés au début du mois de mars, puis une seconde par la suite, lorsque les promotions ont été interdites pour lutter contre le comportement de stockage impulsif. Test Achats souligne que l'effet de la disparition des promotions et des réductions diffère clairement d'un supermarché à l'autre et que les effets les plus importants ont été observés chez Colruyt, Collect&Go et l'hypermarché Carrefour. Auprès des autres distributeurs, les prix sont restés plus ou moins au même niveau qu'avant, ou l’augmentation des prix a été moins prononcée.

Le retour des promotions



Les promotions déjà en cours avant le début de la crise (par exemple : les promotions pour Pâques) ont été à nouveau autorisées à partir du 1er mai. "Si l'on compare les prix du 3 avril avec la période précédant la crise du corona (1er mars), les prix ont le plus augmenté dans les HyperCarrefour (+ 5 %), chez Collect&Go (+ 5 %) et Colruyt (+ 6,6 %). Nous étions donc très curieux de voir les effets de la réintroduction des réductions et des promotions", déclare Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "L'effet reste limité pour l'instant : chez Collect&GO et Colruyt, nous constatons les premiers signes d'une baisse des prix de seulement 1 %", ajoute-t-elle.

Les produits de marque: la plus forte augmentation et la plus forte diminution



Bien qu'il y ait eu des augmentations de prix pour tous les types de produits, depuis le début de la crise du corona dans notre pays, Test Achat a identifié les plus fortes augmentations dans la catégorie des produits de marque (inter)nationale. Après une première augmentation substantielle, avant l'interdiction promotionnelle, chez Colruyt et Collect&Go (8 %), Delhaize (2,2 %) et Carrefour (2,2 %), une deuxième augmentation significative, après l'interdiction promotionnelle, a été constatée pour ce type de produits, allant d'environ 5 % pour Colruyt et Collect&Go, à 3 % pour les hypermarchés Carrefour et Delhaize, et 1 % pour Albert Heijn. La réintroduction des promotions le 1er mai a eu le plus grand impact pour les produits de marque, selon Test Achats. Dans cette catégorie de produits, l'organisation de consommateurs constate une baisse d'environ 5 % chez Colruyt et Collect&Go (de ce fait, le discounter est toujours supérieur de 5 à 7 % par rapport au niveau du 1er mars) et de 2 % chez Carrefour. Albert Heijn est maintenant en dessous du niveau des prix de début mars avec une réduction de 2 %.

Test Achats aux côtés des consommateurs



Les consommateurs peuvent adresser toutes leurs questions concernant leurs droits dans le contexte de l’épidémie (annulation de voyage, report crédit hypothécaire, etc) au 0800 29 510 (du lundi au jeudi de 9 à 18h et le vendredi de 9 à 16h45). Un dossier complet est également à leur disposition sur www.testachats.be/corona.