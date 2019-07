Malgré la chaleur, moins de pics d'ozone ces dernières années

L’ozone est un polluant dit secondaire qui se forme à partir d’autres polluants qualifiés eux de primaires. L’ozone n’est donc pas émis directement dans l’atmosphère. Il se forme d’une part avec le dioxyde d’azote, venant du trafic automobile et d’autre part, avec des composés organiques volatils. C’est un processus photochimique qui est à la base de sa formation, nécessitant de la chaleur et de l’ensoleillement. Exactement les conditions météo que nous rencontrons actuellement. Cela dit, au-delà des apparences, on constate que les pics d’ozone sont de moins en moins nombreux aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Et cela s’explique.

Des changements qui portent leurs fruits

Philippe Maetz fait partie de la Cellule interrégionale de l’Environnement. La diminution des pics d’ozone n’est pas due au hasard. " Les concentrations de polluants présents dans l’atmosphère ont diminué au cours des dernières années et cela grâce à une série de mesures " explique Philippe Maetz. " Des mesures pour réduire les émissions du trafic, des mesures pour réduire les émissions de composés organiques volatiles contenus notamment dans les solvants et les peintures entraînent aujourd’hui une réduction du potentiel de formation d’ozone".