Malgré l'obligation d'un pass sanitaire, plus de 1000 participants à un festival contaminés par le Covid-19

C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour tous les organisateurs: aux Pays-Bas, en pleine recrudescence de l'épidémie de coronavirus, plus de mille participants au festival Verknipt à Uytrecht ont été infectés par la coronavirus, sur les 20.000 personnes qui y ont participé, et ce malgré l'utilisation d'un pass sanitaire. Les visiteurs devaient en effet démontrer via l'application CoronaCheck qu'ils avaient été soit testés négatifs, soit vaccinés, soit guéris d'une infection corona précédente.

La porte-parole des services de santé de la région d'Utrecht a déclaré que de nombreux visiteurs du Verknipt étaient déjà porteurs du virus avant d'être sur le site du festival. Selon elle, il n'est pas possible de déterminer exactement comment le virus s'est propagé pendant le festival car les visiteurs venaient de toutes les régions du pays. "Environ six cents infections concernent des personnes extérieures à la région d'Utrecht."

Elle n'exclut pas la possibilité que le nombre d'infections augmente encore dans les prochains jours. "Nous espérons que le pic a été atteint, mais avec la variante delta plus contagieuse, ce n'est pas évident."

Comment expliquer autant d'infections malgré les précautions?