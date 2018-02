Maladies orphelines: quand l'administratif met en danger la vie des enfants

Ils s’appellent Sacha, Tatiana ou Gabriel et sont quelques centaines en Belgique. Atteints d’une maladie orpheline, ils fréquentent l’un des huit centres spécialisés dans les maladies métaboliques que compte notre pays.

Ces enfants ont retrouvé une vie presque normale grâce à leur traitement. Problème : ces traitements ou régimes diététiques spécifiques coûtent chers. Si les enfants remplissent tous les critères prévus, ils ont droit au remboursement d'un traitement qu'ils doivent souvent suivre à vie. Par contre ils devront réitérer la demande de remboursement chaque année.

Et c’est là, que se pose le plus gros souci. A chaque demande de prolongation de remboursement, les tracasseries administratives s’accumulent. "Mes collègues me voient faire des bonds d’indignation sur mon siège quand je harcèle les mutuelles au téléphone ou par email pour chaque dossier, s’emporte Esther Renson, assistante sociale au centre des maladies métaboliques rares du CHU à Liège. On arrive à plusieurs reprises à des délais de trois mois pour des raisons qu'on ne comprend pas et les enfants se dégradent pendant ce temps-là. On a eu comme ça le cas d’un enfant qui allait de plus en plus mal, la famille était très angoissée. Peut-être ne savent-ils pas que derrière ces dossiers administratifs, il y a la vie d’un enfant ?"