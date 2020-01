Malade pendant les examens : l'étudiant peut-il demander un report ?

Le problème, c'est qu'il est loin d'être évident, administrativement, de réorganiser des examens.

De plus, il n'y a pas de règles claires concernant le report d'examens pour cause de maladie. Comme le précisent nos confrères de La Libre, le décret Paysage n'aborde pas la problématique. "Il faut s'en référer au règlement des études" explique Anne Verbeke, directrice du département social à la Haute Ecole Condorcet, à Marcinelle. "Le règlement prévoit la réorganisation d'un examen au cours de la même session en cas de force majeur. Ce cas de force majeur est évalué par la direction" détaille-t-elle.

Autrement dit, cela se fait au cas par cas.

"Si c'est en début de session, cela laisse plus de possibilités pour organiser un nouvel examen. En fin de session par contre, c'est beaucoup plus compliqué. On doit parfois refuser pour des questions d'organisation".