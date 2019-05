Malade le jour des élections : que devez-vous faire ?

Le dimanche 26 mai, plus de huit millions de belges sont appelés aux urnes. C’est un droit fondamental mais aussi une obligation légale que d’aller voter dans notre pays. Mais parmi les inscrits, il y aura forcément des malades et des personnes bloquées à l’hôpital. Alors à qui devez-vous vous adresser si l’un de vos proches est dans cette situation ou si cela vous arrive ? Que doit écrire votre médecin sur le certificat médical ? Mode d’emploi.

Bloqué à l’hôpital

Geneviève Champion souffre d’un problème de hanche et n’est plus capable de se déplacer. Alitée depuis plus de sept mois, elle sait déjà qu’elle ne sera pas en état d’aller voter le dernier dimanche de mai. Pour elle, c’est malheureusement très clair : il va falloir voter par procuration. Et elle tient absolument à faire entendre sa voix à l’occasion de ces élections : « Je pense que cette fois-ci, il peut vraiment y avoir du changement […] mais c’est vrai que jusqu’ici je n’ai pas trop réfléchi à ce que j’allais devoir faire, je n’y ai pas encore vraiment pensé mais il est temps » nous confie-t-elle sur son lit d’hôpital.

Pour voter par procuration, elle pourra mandater n’importe quel autre électeur de son choix (une seule procuration possible par électeur) mais cette personne devra se munir des deux convocations électorales, la sienne et celle de Geneviève, de sa procuration dûment remplie et signée, sans oublier une pièce justificative pour cette procuration.

La bonne nouvelle pour Geneviève, c’est que son hôpital a déjà tout prévu : « Ici au Grand Hôpital de Charleroi on a fait les choses très simplement, j’ai rédigé et signé un document qui sera transmis via les secrétariats et les accueils à tous les patients dont on sait à l’avance qu’ils seront hospitalisés ou on en donnera à ceux qui arrivent le samedi ou le jour-même de l’élection, en sachant qu’on en imprime encore 30% de documents en plus pour les urgences » nous explique Manfredi Ventura, le directeur médical du Grand Hopital de Charleroi.

Cette attestation de l’hôpital fera office de pièce justificative pour la procuration de Geneviève Champion.