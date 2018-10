Mal utilisé, votre poêle au bois contribue à la pollution de l'air

Près de 25% des ménages wallons utilisent le bois comme chauffage dans leur maison, selon des chiffres du ministre Di Antonio. Avec l'arrivée du froid, c'est donc l'occasion de rappeler qu'un mauvais usage d'un poêle à bois peut conduire à de fortes pollutions, et donner quelques conseils pour éviter une mauvaise combustion du bois.

Brûler un bois bien sec : non seulement le bois émet plus de polluants lorsqu'il est encore humide, mais il génère également moins de chaleur

: non seulement le bois émet plus de polluants lorsqu'il est encore humide, mais il génère également moins de chaleur Ne pas brûler ses déchets : cartons, plastiques ou bois non destinés au chauffage peuvent dégager des gaz dangereux pour la santé

: cartons, plastiques ou bois non destinés au chauffage peuvent dégager des gaz dangereux pour la santé Ramoner sa cheminée : afin d'éviter une surconsommation du combustible, à cause d'un appel d'air défectueux

: afin d'éviter une surconsommation du combustible, à cause d'un appel d'air défectueux Privilégier du matériel performant : le choix de votre poêle peut faire la différence

Le SPW environnement invite à consulter le site internet lamaitrisedufeu.be, qui permet de tester sa maîtrise du feu et ainsi adapter son comportement, afin de rendre la combustion du bois le plus efficace énergétiquement et le plus écologique possible.