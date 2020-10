Maisons de repos: "On est mieux équipés mais il va nous manquer l'humain"

Le retour du Covid-19 dans les maisons de repos inquiète, bien qu'il soit moindre que lors de la première vague. Une expérience qui a permis la mise en place de mesures pour mieux armer ces institutions. Pour faire le point sur cet enjeu sur le plateau de CQFD: Christie Morreale, ministre de la santé wallonne et Robert Wathelet, directeur de la maison de repos du Sart-Allet.

99 foyers dans les maisons de repos wallonnes

On dénombre, officiellement ce jour en Wallonie, 99 clusters sur 602 maisons de repos et de soin, soit environ 16%. Lundi dernier, on parlait de 53 foyers. Il y a 2579 cas de Covid-19 confirmés au sein de ces établissements, et 1930 membres de personnel ont été écartés sur environ 18 000. "Inévitablement, quand la population est contaminée, après ce sont les hôpitaux et puis les maisons de repos. Malgré les gestes barrière, le virus se répand partout et oui nous sommes inquiets", réagit Christie Morreale.

Avec une quizaine de décès sur 80 résidents, la maison de repos du Sart-Allet a été fortement touchée par la première vague. "Pour l'instant, les tests effectués sont favorables", explique Robert Wathelet, "c'est sous contrôle mais on sait que c'est dans quelques semaines que ça risque d'être problématique. Comme lors de la première vague: on n'a pas été touchés au mois de mars mais durant la première quinzaine d'avril".

Les enseignements de la première vague

Depuis la première vague, les maisons de repos sont mieux équipées en matériel et dépistage. La semaine dernière, on annonçait notamment l'achat de tests salivaires pour 7 millions d'euros. On parle également de nouvelles conventions pour améliorer la formation et la collaboration entre hôpitaux et maisons de repos. 30 millions d'euros viennent aussi d'être dégagés pour le renfort en personnel, précise la ministre wallonne de la santé.

"En termes méthodologiques, on a beaucoup appris avec les plans d'urgence demandés en septembre. On a aussi des phénomènes de parrainage avec des maisons de repos qui ont connu le Covid et qui expliquent au personnel soignant la manière dont il faut réagir", poursuit Christie Morreale, "il y a une réaction qui est beaucoup plus rapide, organisée et méthodique".