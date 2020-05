Maisons de repos et crise du Covid: comment en est-on arrivé là ?

Pour mieux comprendre, nous avons d’abord un peu remonté le temps. Début avril, lors de notre premier reportage en maison de repos, les cas de Covid-19 se multiplient et le manque de matériel est criant. A la résidence Christalain de Jette, nous constations les allées et venues d’un infirmier dans des chambres infectées. Il portait un simple masque chirurgical et des gants. "Cet homme a été infecté. C’était criminel", dénonce aujourd’hui le directeur, Steve Doyen.

Le coronavirus a lourdement touché les maisons de repos et de soins. Plus de 4.400 personnes y sont décédées jusqu'ici. Ces dernières semaines, plusieurs institutions ont tiré la sonnette d’alarme, déplorant un personnel malade, un manque de matériel ou réclamant des tests. Même si la situation s'apaise un peu et que les visites reprennent petit à petit, le secteur, profondément meurtri, travaille toujours à flux tendu.

Le personnel soignant au front sans armes

Philippe Delsupehe, médecin généraliste, travaille pour plusieurs maisons de repos à Uccle où il y a eu des décès Covid. Il se souvient des gros problèmes de communication au début de la crise et ceux-ci se sont avérés carrément inexistants par la suite : "Ils nous ont laissés nous débrouiller. On était en plein désarroi. Et que dire des infirmiers (ères) qu’on envoyait au feu sans matériel ". Pour lui, ce manque de ressources a mené à la catastrophe : "Dans tous les pays du monde, on sait qu’il faut diagnostiquer puis isoler. Chez nous on a été nuls des deux cotés. Pas de quoi diagnostiquer et pas de protections ".

Steve Doyen dénonce lui aussi : "On me demandais de faire travailler mon personnel et on disait que le matériel allait arriver, mais ce n’était pas le cas. Je me suis débrouillé avec ce que me donnaient des amis, des connaissances, des familles de résidents. Mais nous avons tout de même eu du personnel malade. Ceux-là même qui ne portaient au début qu’un simple masque et une paire de gants ". Le matériel n’est arrivé que trois semaines plus tard. Trop tard.

Et les déconvenues s’enchaînent. A la résidence Christalain, il manquait près de la moitié des tests dans les colis. "J’ai appelé la fédération pour avoir des explications. On m’a dit qu’on avait fourni le matériel uniquement pour les travailleurs à temps-plein. Ca ne servait à rien de tester la moitié de la maison ou du personnel. Ça n’avait pas de sens ", déplore Steve Doyen. Se sentant abandonné, il a alors décidé d’acheter une centaine de tests à une entreprise privée.

Le président du CPAS d’Evere, Sébastien Lepoivre, dénonce lui aussi : " Il y a eu une cacophonie entre le fédéral et la région. Il faut savoir que nous avons reçu du matériel qui n’était pas conforme et dans le même temps, un mail nous demandait de ne pas l’utiliser à ce moment-là. Ca a été assez chaotique ".

Le manque d'équipements, de dépistages et l’absentéisme du personnel, autant de signes de détresse qui contraignent l’armée à venir en renfort dans plusieurs homes.

Mi-avril, soit un mois après les premières victimes du coronavirus, les tests arrivent enfin. " Si on avait eu ces tests plus tôt, on aurait pu isoler plus tôt et éviter que le personnel et les résidents dispersent le virus à travers la maison ", explique le Dr Guillaume Naveaux, médecin coordinateur de la résidence Notre Dame de Banneux.

La solitude dramatique, le suicide

A la résidence Christalain, tous les résidents n’ont donc pas pû être testés. Conséquence : tous ont été maintenus confinés en chambre. Cet isolement aura des conséquences dévastatrices. Une résidente s’est suicidée. "Elle a mis fin à ses jours toute seule, et ça, c'est pas le Covid c’est la solitude ".