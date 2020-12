Maison Montfort : " Ce centre ne doit pas fermer "

Depuis, la directrice et son équipe se battent pour racheter ces biens : " on ne veut pas que l'asbl doive un jour revivre pareille situation d'urgence. Si nous n'achetons pas, nous serons toujours dépendants d'un propriétaire. "

Nadia n'est plus au centre aujourd'hui. Mais elle y a vécu pendant deux ans : " quand je suis arrivée ici, j'avais tout perdu. Quand tout tombe autour de toi, tu peux faire ce que tu veux, tu tombes aussi. Ici, j'ai eu une chambre seule. J'avais enfin un petit chez moi. Ici, on est en sécurité, on est respectée aussi, on a le temps de se remettre physiquement et psychologiquement. Le premier jour, j'ai pleuré parce que je me disais ouf, demain quand je me réveillerais, je ne serai pas dehors."

Le personnel de la Maison Montfort a aidé Nadia à remettre ses papiers en ordre, à régler ses problèmes financiers et psychologiques. Elle garde un souvenir très fort de ces deux années- là : " Ici, on ne m'a jamais donné l'impression que j'étais une fille qui avait gâché sa vie. Grâce à eux, je respire. Si je n'étais pas passée par ici, je serais à la rue. "

Et elle termine avec ce cri du cœur : " Ce centre ne doit pas fermer. "

Sarah, elle, a 19 ans et est actuellement à la Maison Montfort : " Je suis arrivée ici suite à des violences intra-familiales. Ici, très vite, je me suis sentie comme dans un foyer. Ils m'ont beaucoup aidée pour la paperasse et d'un point de vue psychologique aussi."

Aujourd'hui, elle suit des études pour devenir éducatrice : " Ici, on nous pousse à avoir des buts dans la vie "

Dans une autre chambre, nous rencontrons une autre résidente, Lola : " Ici, on protège les jeunes filles. On nous aide à nous en sortir. Sans eux, je serais à la rue."

Il faut le souligner, la Maison Montfort est la seule structure qui n'accueille que des femmes sans abri. Elle en héberge 33 : 16 ont une chambre individuelle, 17 vivent dans de petits flats où elles apprennent petit à petit, comme le dit la directrice, " à devenir ou redevenir actrices de leurs choix. "

