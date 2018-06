La maison du futur, entre innovation et paradoxe

En apparence, c'est une maison comme une autre. Juste un peu plus grande. Vue de l'extérieur, on dirait un bâtiment sorti de la fusion d'un bateau de pêche et d'un loft industriel. À la fenêtre de la façade principale, un singe attend. Un singe penseur, comme Rodin. L'affiche est directe :"Que feriez-vous sans évolution?" Living Tomorrow est un laboratoire-musée de notre vie de demain. Toutes les innovations proposées, les applications installées seront peut-être utilisées dans un futur proche. Peut-être car en fait trois innovations sur cinq ne seront jamais développées. Pourtant, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle seront (sont déjà ?) très présentes. Comme l'a dit Bill Gates, le fondateur de Microsoft lors de sa visite à Vilvorde : "Il n'y a aucun doute au fait que notre façon de vivre sera différente dans le futur. Les progrès en matière de technologies et de communications changent considérablement nos vies". Tout commence dès l'entrée. Forcément, direz-vous! La boîte aux lettres est là. Gigantesque, métallique, un peu comme un coffre-fort. Elle contient d'ailleurs autant de trésors qu'un coffre-fort. Le tiroir du haut reçoit vos lettres. Le tiroir du milieu vos paquets, vos vêtements fraîchement repassés par le pressing. Le tiroir en dessous est un frigo. Celui du bas, un congélateur! Utilité? Disposer de tout le nécessaire sans devoir sortir de chez vous ! De plus, une seule société de livraison pourrait se charger de tout apporter, gain de temps, d'argent et diminution de l'emprunte carbone! Youpi...Sauf qu'en matière de convivialité, c'est raté! Le guide, Dirk Gaudeus, est tout à fait conscient des paradoxes de l'innovation. "Avez-vous vraiment besoin de cela, martèlera-t-il durant tout le circuit". La visite se poursuit dans ce qui ressemble a une cuisine. Elle est gigantesque, blanche, impeccable et dotée d'un frigo miroir qui ne manque pas d'attirer le regard. Ce frigo a une mémoire. Il est intelligent. Rentré des courses, vous pouvez lui demander ce qu'il y a dans votre panier, il vous répondra sans se tromper et pourra même vous indiquer la composition des aliments. Il vous précisera la date limite de péremption. Plus fort, lorsque vous mangerez une pomme, l'écran principal de votre réfrigérateur vous donnera une foule d'informations sur cette pomme. Quand elle a été cueillie, d'où elle vient, combien de kilomètre elle a parcouru. "Certaines personnes peuvent mourir à cause de la composition d'un produit, il y a beaucoup d'allergies, alors avec le frigo vous savez si oui ou non, vous pouvez manger cette pomme", renchérit Dirk. En ingérant la pomme, vous aurez ingérez une puce électronique. Un petit appareil installé à proximité du frigo vous communiquera aussi des informations. Il (ou elle) s'appelle "ALEXA". Sa technologie fait de lui un redoutable partenaire. Il connait la vitesse de la lumière, du son, la température du jour, les prévisions météo du lendemain,... Une foule de choses donc, enfin pas dans tous les domaines.

Bilan médical sans sortir de la maison Ce qui bluffe le plus ou inquiète le plus, c'est ce grand miroir posé dans votre future salle de bain. Bien droit devant la glace, vous saurez instantanément quel est votre poids, votre taille, votre rythme cardiaque... Par un simple geste, vous pourrez aussi découvrir vos organes et ce qui ne va pas... La "machine" vous proposer de prendre rendez-vous avec un spécialiste. Comment un miroir peut-il dire tout cela? Grâce à une société chez qui tout est transféré, vos données privées pourront donc potentiellement être consultées par n'importe qui, piratées par n'importe qui. Vous en avez assez? Non, rajoutons en encore un peu. Demain, vous avalerez des puces bio-dégradables, connectées à votre tee-shirt. Elles enverront au "tissu-intelligent"une alarme pour vous rappeler de prendre vos médicaments! Utilité ? "En Belgique, on a de bonnes thérapies, mais personne ne les suit. Si un médecin vous dit de prendre vos pilules à 8h, midi et 16h personne ne le fait", affirme Dirk. Peut-être... Mais, ici à nouveau le lien social est inexistant. Un proche, un parent, un ami ne peut-il aussi vous suggérer de prendre vos pastilles à temps?

Bien droit devant la glace, vous saurez instantanément quel est votre poids, votre taille, votre rythme cardiaque... - © Esmeralda Labye

Vole, vole mon petit drone Les dernières innovations technologiques sont parfois désespérantes. Non pas parce qu'elles sont inutiles ou gaspilleuses d'énergie mais parce qu'elles sont confrontées à une législation floue. Les drones en sont un exemple parfait. Chez Living tomorrow, le guide vous expliquera, vidéo à l'appui qu'un drone équipé d'un défibrillateur va plus vite qu'une ambulance. Le timing est là pour le prouver. Le drone met trois secondes pour démarrer, l'ambulance trois minutes. Une fois l'engin volant posé au sol, n'importe qui peut l'utiliser. La machine parle! Ou plutôt un médecin, un urgentiste communique via l'appareil. Vous n'avez qu'à suivre ses consignes et sauver une vie. Pourquoi ce drone n'est-il pas commercialisé chez nous? Trop cher et législation trop complexe...

Chez Living tomorrow, le guide vous expliquera, vidéo à l'appui qu'un drone équipé d'un défibrilateur va plus vite qu'une ambulance. - © Tous droits réservés

Le magasin du futur Le magasin est appelé lui-aussi à muter. Vous pourrez toujours voir, sentir, toucher et goûter les produits. Échanger des expériences, participer à des ateliers de travail. De temps à autre, un chef cuisinier pourra aussi vous faire des démonstrations-dégustations... Mais faire ses courses sera différent, dans un avenir plus ou moins proche. Elles se feront sur mesure. Une fois dans le magasin, vous pourrez vous identifier à l’aide de votre smartphone. Sur base de vos achats, vous recevez des publicités, des promotions. Elles tiendront compte de vos allergies, de vos préférences alimentaires. Le magasin du futur veillera à ce que des étiquettes pertinentes s’allument dans les rayons. La technologie ne reculant devant aucun sacrifice, le temps de passage à la caisse sera réduit. Les emballages seront pourvus d’un émetteur-récepteur, un RDFI (radio-identification) comme on dit. Lorsque vous déposerez votre panier de courses sur un scanner, celui-ci lira le contenu et calculera la somme à payer. Evidemment, l'application mobile sera payante mais plus de files, le passage en caisse sera simplifié et en mode "speedy". Voyager tranquille? Pas si sûr... Et les transports dans tout cela? Eux aussi seront connectés. D'ailleurs Dirk invite les visiteurs à s'asseoir dans le tram de demain. Un tram de la STIB dont les vitres seront inondées d'informations et de jeux. Vous saurez quel température il fait dehors, serez informé de la disparition d'un enfant, des résultats des matchs de foot... Vous pourrez également connaitre l'histoire du musée devant lequel votre tram s'arrête. "Et même acheter un ticket d'entrée!", s'exclame le guide... Mais une fois encore, avez-vous besoin de cela? Et si vous souhaitez simplement laisser traîner vos yeux sur le paysage, peut-être cela déclenchera-t-il la discussion avec l'usager assis en face de vous. Peut-être, ou pas... Le tour de Living Tomorrow se termine. Les visiteurs oscillent entre émerveillement et incrédulité. Les nouvelles technologies s'accompagnent de nouvelles questions. Et si la technologie est prête, la société l'est-elle aussi, s'interroge le groupe de visiteurs. Objectif atteint pour Dirk.