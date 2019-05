Mais qui a peint la Joconde nue ?

C’est une œuvre rare, un portrait énigmatique et méconnu : " La Joconde nue ". Ce dessin aurait été créé dans l’atelier de Léonard de Vinci et selon des tests récents, c’est le maître italien en personne qui l’aurait dessiné.

À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, le Musée Condé dans le domaine de Chantilly près de Paris sort exceptionnellement de ses réserves cette œuvre exceptionnelle pour une exposition. On y voit une femme, elle laisse apparaître un sein, une épaule et surtout, il y a ce sourire, reconnaissable entre tous. Pour Mathieu Deldicque, conservateur au Musée Condé, cette peinture représente tout simplement l’idéal féminin selon de Vinci " Vous avez ce bras assez musculeux au premier plan, cette poitrine un peu artificielle. On est sans doute face à la beauté idéale selon de Vinci. Une beauté androgyne qui tire vers l’Antique, car vous avez cette coiffure avec les deux tresses nouées au-dessus du front qui font penser à la déesse vénus ".

Un calque pour de futurs tableaux

Le dessin est gris et blanc, aucune couleur. Pour le conservateur, cela laisse penser que le dessin était un brouillon préparatoire à l’exécution d’un tableau sur un épais papier cartonné " Vous avez tout autour des traits de ce dessin, des petits trous qui permettent comme un poncif, comme un calque de reporter ce dessin sur un panneau qu’on mettrait en dessous. C’est donc la dernière étape avant un tableau ".

Et si ce dessin était une version érotique de Mona Lisa ? " Non, ça n’est pas Mona Lisa nue. C’est un autre modèle, mais qui reprend la position de la Joconde. Elle a le terme de Joconde nue, mais c’est juste le dispositif et les dimensions qui reprennent celles de la Joconde ". Vu les similitudes avec la Joconde, une question s’est posée durant des centaines d’années : Léonard de Vinci est-il l’auteur de ce dessin ? Les analyses scientifiques montrent que les ombres hachurées sont de la main d’un gaucher. Léonard l’était. Les reprises dans la position des mains ressemblent à celles de Mona Lisa. Ce dessin est sans doute l’une des créations de Léonard de Vinci. Il aurait été réalisé après 1503 et aurait servi de modèle aux élèves de l’artiste italien et à d’autres peintres. Dans son exposition, le musée exposera une quarantaine d’œuvres "Joconde nues", descendantes ou aïeules du célèbre tableau.

Cette exposition est à voir au domaine de Chantilly près de Paris jusqu'au 6 octobre. Il y aura aussi une toute grande exposition au Louvre à la fin octobre autour de la Joconde et de Vinci.