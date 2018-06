Avec le retour de l’été, ils seront de plus en plus nombreux et avec eux, les piqûres qu’ils infligent. Mais pourquoi les moustiques piquent-ils ?

Un bourdonnement, puis une piqûre. Seule une minorité d’espèces de moustiques pique et parmi elles, seule la femelle le fait. Elle se nourrit principalement de nectar et de sève de végétaux toutefois, le sang reste nécessaire à sa reproduction.

Ce sont les protéines présentes dans le sang qui permettent aux oeufs d’arriver à maturité avant la ponte. Quelques milligrammes de sang suffisent ainsi à une femelle pour qu’elle ponde plusieurs centaines d’oeufs.

Une technique élaborée

Pour arriver à ses fins, la femelle moustique sait faire preuve de minutie. En premier lieu, elle repère sa proie grâce à son odorat puis, sa trompe très flexible perce la peau en quête d’un vaisseau sanguin. Elle y injecte alors une substance anesthésiante qui permet de ne pas se faire repérer et qui empêche également le sang de coaguler, pour ne pas obstruer sa trompe.

Le système immunitaire finit inévitablement par se rendre compte de "l’invasion" et libère une molécule qui fait gonfler les vaisseaux sanguins. C’est elle qui créé la sensation de démangeaison.

Par ailleurs, le moustique est l’animal le plus dangereux pour l’homme puisqu’il est responsable de 475 000 décès par an à travers le monde.