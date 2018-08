Mais pourquoi le bec des toucans est-il aussi gros ?

Il a un très gros bec coloré. Mais comment peut-il servir au toucan ? Explications.

"Gros bec". C’est le nom donné au toucan en Guyane, et pour cause. Le bec de l’oiseau peut mesurer jusqu’à un tiers de la longueur totale de son corps, comme chez le toucan toco. Il est très léger puisqu’il est composé de kératine, à l’instar de nos ongles et de nos cheveux. Toutefois, il n’en reste pas moins puissant.

Un outil de refroidissement

Moyen d’attirer les femelles, outil d’intimidation contre les autres oiseaux, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer la grosseur du bec de l’animal. En réalité, le bec du toucan lui permet de se rafraîchir. Pour empêcher que la température ne s’élève trop, le volatile envoie un flot de sang à son bec dont la surface est traversée de vaisseaux sanguins. Par la suite, la température du bec va augmenter et la chaleur sera relâchée dans l’air. On nomme ce procédé de thermorégulation, la perte par radiations.

Détenir un telle formation cornée est véritablement salvateur pour le toucan puisqu'il vit dans des zones chaudes et qu’il ne peut pas transpirer. En l’espace de quelques minutes, le toucan peut ainsi faire augmenter la température de son bec de 10 degrés.