Mais pourquoi donc les maternelles restent fermées en Belgique, mais rouvriront en France ?

Ce n’est même pas une phrase dans le rapport des experts chargés du déconfinement (GEES). Dans le chapitre concernant la "phase 2" du déconfinement, qui doit commencer le 18 mai, on peut lire "Kindergarten : classes remain suspended" : "Maternelles : les classes restent fermées". Vendredi dernier, dans les questions-réponses de la conférence de presse du Conseil national de Sécurité, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a indiqué que les maternelles étaient suspendues jusqu’au 30 mai. Une éventuelle réouverture au 1er juin n’a pas été évoquée.

Hier, à l’Assemblée nationale, le Premier ministre français Edouard Philippe s’est exprimé sur cette question : "Nous proposons une réouverture très progressive des maternelles et de l’école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire, et sur la base du volontariat." Pourquoi cette différence entre France et Belgique ?

Que disent les experts belges et français ?

Si le rapport du GEES n’est pas explicite sur les raisons pour lesquelles les écoles maternelles belges restent fermées, le cabinet de la ministre compétente Caroline Désir (PS) est plus loquace : "le respect de la distanciation sociale, du port du masque, sont beaucoup plus compliqués pour les enfants en bas âge. Ils sont les moins aptes à respecter ces règles, c’était donc plus dangereux d’ouvrir les maternelles." Le porte-parole de la ministre enchaîne : "nous nous sommes fiés aux experts. Ils nous l’ont dit explicitement, à l’oral et par courriel. On se rend compte, bien entendu, de la difficulté pour les parents, on est bien conscient que c’est un moment difficile au niveau psychologique et social pour les enfants. On s’est étonné de la décision française : la nôtre est en tout cas basée sur des considérations liées à la santé."

Quid des Français ? Leurs experts pensent-ils autrement ? En France, c’est un "comité scientifique" qui a été chargé de proposer au gouvernement français un scénario de déconfinement, scénario "non-contraignant" à lire ici. Voici ce que ces experts écrivent à propos des enfants : "En l’état actuel des connaissances au plan épidémique, le risque de formes graves est faible dans cette population. Le risque de contagiosité individuelle chez les jeunes enfants est incertain, mais paraît faible. A l’inverse, le risque de transmission est important dans les lieux de regroupement massif que sont les écoles et les universités, avec des mesures barrières particulièrement difficiles à mettre en œuvre chez les plus jeunes." En conséquence de quoi, le Conseil scientifique "propose de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois de septembre."

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

►►► Lire aussi : déconfinement : les réponses à toutes les questions que vous vous posez

C’est assez clair, il n’était pas question pour les experts français de rouvrir les écoles, et a fortiori les maternelles. Comme l’écrit le journal Le Monde : "On pourrait même dire qu’ils [les experts] se sont affranchis de leur tutelle élyséenne." Notons que la décision politique de rouvrir les écoles est antérieure à ce rapport d’experts : Emmanuel Macron l’avait annoncé le lundi 13 avril. Les experts admettent que "des enjeux sociétaux existent également en particulier pour les enfants ayant fait l’objet d’un signalement et leur famille, l’absence d’école pouvant favoriser des situations de maltraitance" raison pour laquelle le Conseil scientifique "prend acte de la décision politique prenant en compte les enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et économiques, de réouverture progressive et prudente des crèches, écoles, collèges et lycées." Le président français n’a pas caché, le 13 avril dernier, qu’il était indispensable de relancer la machine économique. La réouverture des maternelles fait partie de ce processus.

Des réouvertures mitigées dans les pays scandinaves

A noter que le premier pays européen à avoir rouvert ses écoles, le Danemark, a eu de sérieuses difficultés. Comme l’indique le rapport du Comité scientifique français, de nombreuses écoles n’ont pu rouvrir dans le délai imparti. Par ailleurs, un groupe Facebook danois, "Mon enfant ne doit pas être un lapin de laboratoire pour le Covid-19" est composé de 40.000 personnes. En Norvège, qui a suivi le même chemin, un sondage de la télévision publique montre que 24% des parents ne voulaient pas remettre leurs enfants en maternelle (13% étaient incertains).

On savait que le déconfinement allait être un immense chantier. En ce qui concerne les écoles et la gestion des enfants les plus jeunes, il s’agit certainement d’une des problématiques les plus ardues à gérer. La Belgique a, sur la question des maternelles, fait un choix, semblerait-il, sanitaire, en maintenant fermées pour le moment les maternelles et en limitant de façon significative les réouvertures en primaire et secondaire. Reste qu'à partir du 4 mai, un enfant de 2 ans pourra aller en crèche, pas un enfant de 3 ans en maternelle. La question économique a, chez nous aussi, certainement joué un rôle dans le scénario du déconfinement à la belge.