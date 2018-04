Mais où finissent donc les poissons du salon Seafood de Bruxelles?

Plus de 1900 entreprises, des dizaines de pays représentés et des produits surgelés de toute sorte. Bienvenue au Salon Seafood de Bruxelles. Il s'agit tout simplement de la plus grande foire en la matière au niveau mondiale. Étonnant pour un pays qui compte à peine 66 kilomètres de côte ? Pas vraiment. La Belgique est "facilement atteignable par le rail, la route ou par avion", explique la directrice du salon, Winter Cormont. "Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe", ajoute-t-elle.

Dans le dédale des palais du Heysel, vous trouverez de tout : des saucisses au poisson ou des lasagnes de surimi, des poissons-perroquets ou des lottes, du surgelé ou du frais. Tout ou presque, pour des poissons vivants, il vous faudra chercher longtemps.

Poissons, crustacés, fruits de mer à la tonne

"Nous avons emmené 100 kilos de poissons frais pour l'ensemble de la foire", précise la commerciale d'une entreprise croate. Un peu plus loin, un stand d'exposants sénégalais expose quelques beaux spécimens: "Il doit y avoir pour vingt kilos environ". Vingt kilos qui sont renouvelés chaque jour. Faites le calcul : avec plus de 1900 entreprises présentes, la tonne de poisson est largement dépassée.

Reste à savoir où termine cette nourriture ? Si le salon possède un accord avec le Lion's Club pour redistribuer les vivres, chacun fait un peu comme il l'entend. "Nous donnons le reste aux employés présents ici", dévoile une vendeuse coréenne. Côté sénégalais, il est question de "partager avec la diaspora sénégalaise" de Bruxelles mais aussi d'amener "une partie des restes à des associations".

En 2017, le Lion's Club était parvenu à préparer pas moins de 10.000 repas avec les vivres récupérés du salon Seafood. Un chiffre avancé par la direction du salon.