Mais comment s'est formé cet iceberg aux reliefs si réguliers?

L'image a fait le tour du web, les internautes ne se privant pas de partager leur théorie autour de cette étrangeté. La forteresse de la solitude de superman, une arène de combat pour les Saiyens de Dragon Ball ou encore l'intervention inopinée d'aliens survolant la Terre.

Non, bien évidemment, cette forme régulière n'est en fait pas si exceptionnelle parmi les icebergs. La scientifique Kelly Brunt, spécialisée dans le domaine, explique dans Live Science qu'il existe deux types de glaciers : "Celui qui ressemble à l'iceberg qui a coulé le Titanic, et les icebergs tabulaires". Des morceaux de glace qui s'extirpent en quelque sorte d'un iceberg plus grand, comme "un ongle devenu trop long et qui fini par se casser net".

Ces images ont été prises lors du plus long relevé aérien de la NASA au nord de la péninsule antarctique : l'opération IceBridge. Ces observations serviront à améliorer l'observation des progressions et régressions des icebergs, afin de mieux comprendre les processus qui relient les pôles au changement climatique.