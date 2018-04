Mai ’68 : révolution sexuelle et libération de la femme

Il y a tout juste 50 ans, des étudiants français se révoltent contre l’autorité d’une société patriarcale qu’ils considèrent comme arriérée, notamment sur le plan moral. Certains parlent d’une révolution sexuelle mais elle ne trouve pas uniquement son origine en mai 1968.

Les étudiants de l’Université Libre de Bruxelles décident de soutenir leurs homologues français. Les premiers contestataires se réunissent devant le restaurant de l’université, avenue Héger. Parmi eux, Marc Abramowicz, jeune étudiant en psychologie. Il se souvient que, comme à Nanterre, ils revendiquent d'abord la mixité dans les dortoirs universitaires. "Dans les années ’60, on trouvait incroyable qu'un jeune de 18 ans, en principe adulte autonome, ne puisse pas avoir de relations avec sa petite amie. Donc on décide d'occuper la cité, et notre première revendication était la mixité".

Pendant les deux mois qui suivent, les étudiants prennent le pouvoir. Ils chassent le conseil d'administration, organisent des assemblées libres et remettent en cause la société bourgeoise et le pouvoir académique, mais ne se préoccupent plus vraiment de sexualité.

Au début, la femme est peu visible

"Ce sont les hommes qui s’expriment et dirigent le mouvement. Il y a des femmes, mais elles effectuent un travail "genré". Elles font la sténo, la cuisine, copient les tracts, gèrent le téléphone, mais elles sont très peu dans la visibilité", raconte Valérie Piette, professeure d’histoire à l’ULB.

Parmi les slogans de l’époque, on trouve le fameux "Jouir sans entraves" ou "Il est interdit d'interdire". Dans les années '60, la pilule contraceptive arrive sur le marché belge. Les jeunes s'insurgent contre des mœurs arriérées et ne jurent que par l'amour libre. Micheline Roelandt, étudiante à la VUB, avait 26 ans en mai 68. "Pour l'avoir vécu, c’était pas si simple de vivre avec l'amour libre. La jalousie était un sentiment à dédaigner, inexistant, mais il est tout de même assez présent chez l'humain".

Naissance d’un nouveau féminisme

Un nouveau féminisme naît dans les années qui suivent mai '68. À Paris, en 1970, une gerbe de fleurs est offerte à la femme du soldat inconnu. Chez nous, Jeanne Vercheval fonde les Marie Mineur et publie avec d'autres, "Le petit livre rouge des femmes", qui réclame l'égalité entre les sexes. "Si elles avaient la contraception, elles pouvaient décider de faire l'amour ou pas, sans être obligées pour autant. C’est important de dire que la femme est libérée, mais pas pour toi le mec. On est libéré pour nous".

Ce combat féministe est suscité chez Jeanne Vercheval par un événement tragique en 1968. "Un jour, le mari de ma voisine vient me voir et me demande d'emmener sa femme ensanglantée, à l'hôpital. Elle venait de subir un avortement avec des baleines de parapluie. Cette mère de trois enfants, a failli mourir. Elle avait perdu beaucoup de sang. Ça m’a révolté."

Le premier planning familial

À l'ULB, Marc Abramowicz s'engage aussi dans le combat pour l'avortement. Fraîchement diplômé en psychologie, il fonde le premier planning familial de l'université en 1968 dans une maison prêtée par l'ULB, grâce, nous dit-il, à l'évolution des mentalités de mai '68.

"On a pris le risque d’y faire des interruptions volontaires de grossesse sans les cacher. La police n'osait pas intervenir sur le campus de l’ULB mais il y a tout de même eu des perquisitions. On planquait les dossiers pour qu’il n’y ait pas de suites pour ces femmes".

Le combat sera long jusqu'à la légalisation de l'avortement en 1990. Aujourd'hui encore, les locaux d'Aimer à l'ULB ne désemplissent pas. Les événements précis de mai '68 n'ont peut-être pas révolutionné la sexualité des Belges, mais ils participent à un chamboulement des mentalités qui changera profondément notre société.