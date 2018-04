Mai 68, quel héritage derrière le mythe ?

Mai 68 pour les progressistes, et pour toute une génération, c’est un mythe, l’histoire d’une libération. Celle d’une société fermée qui devient ouverte à coups de pavés et de slogans. L’histoire d’une émancipation contre l’autoritarisme. Mai 68, c’est le triomphe de l’individu, du droit à disposer de son corps, à consommer librement, à jouir sans entrave, à choisir sa vie hors des sentiers battus de la société catholique.

Pour les conservateurs, le tableau est tout autre, Mai 68 nous a plongé dans le doute et le relativisme culturel. En brisant les valeurs traditionnelles, la patrie, la famille, Mai 68 a plongé la société dans un déclin culturel qui se paie cash aujourd’hui.

50 ans après, l’héritage de Mai 68 continue de diviser la société. Où en sommes-nous ? Quel rôle Mai 68 a-t-il joué dans notre histoire ? Comment la Belgique a-t-elle traversé cette époque ?

Le sujet sera au cœur de "Débats Première", en collaboration avec Le Vif/L'Express ce jeudi 26 avril dès 12h30 sur La Première. Bertrand Henne reçoit Serge Govaert, membre du conseil d’administration du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques) et auteur d’un ouvrage à paraitre sur Mai 68 en Belgique, Marc Jacquemain, sociologue et professeur à l’ULiège, membre du collectif éditorial de Politique et Olivier Mouton, journaliste au Vif.