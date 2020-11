Made in chez nous : le Belgian Owl, de la terre au verre

Dans la série "Made in chez nous", voici un whisky 100% belge : le Belgian Owl. Il est produit en Hesbaye par un distillateur hesbignon, Etienne Bouillon, inspiré par la richesse de la terre locale qui fournit les deux seuls ingrédients de ce whisky : l’eau puisée à 40 mètres de profondeur, et l’orge. "Ici, la terre est vraiment exceptionnelle et on en a une belle épaisseur. De quoi puiser les oligoéléments qui lors de la fermentation, vont permettre de générer l’identité de la terre de Hesbaye dans le Belgian Owl".

4 images Etienne Bouillon, distillateur hesbignon © RTBF

Des alambics venus tout droit d’Ecosse Le Belgian Owl est un whisky non tourbé. Son identité est notamment forgée grâce au travail de l’orge : maltage, concassage, macération, fermentation et surtout distillation dans deux alambics d’exception. Ils ont été construits en 1898 en Ecosse. "Les alambics, c’est la magie. Je vais chercher l’alcool, les senteurs et les parfums qui sont créés à la fermentation et qui sont directement liés au terroir. C’est lors de la deuxième distillation que je vais faire le choix du cœur c’est-à-dire la signature du distillateur et de la distillerie ".

4 images Etienne Bouillon © RTBF

Le caractère du whisky est aussi déterminé par son vieillissement en fût durant trois ans au moins, dans une réserve scellée à double tours. Elle protège aussi des whiskies vieux de 8 à 10 ans, qui seront bientôt commercialisés pour la première fois. Etienne Bouillon a rempli son premier tonneau le 29 octobre 2004 à 11 heures du matin. Depuis, ils vieillissent sur place, pour permettre au whisky d’arriver à sa maturité. " C’est un vrai trésor " dit-il. Le Belgian Owl a déjà gagné une belle panoplie de récompenses. Il a été sacré deux fois "meilleur whisky européen" par Jim Murray, un maître en la matière, et il s’est imposé dans des concours sur la scène internationale ces dix dernières années. Pour Etienne Bouillon, même si le juge final est le consommateur, c’est aussi important d’être jugé par ses pairs.

4 images Le Belgian Owl © RTBF

Chaque année, des centaines de milliers de bouteilles, de 40 à 88 euros, quittent la distillerie hesbignonne vers d’autres horizons en Belgique, mais aussi aux Etats unis, en France ou en chine. Demain, elles trouveront aussi leur place sur de nouveaux marchés comme l’Afrique du Sud et la Scandinavie. Le hibou, emblème du Belgian Owl, symbolise le savoir et la sagesse. Le premier dans l’élaboration du whisky, et le second, dans la dégustation.