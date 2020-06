Maddie McCann : le dossier du meurtre de Carola Titze en 1996 au Coq rouvert par la justice belge

Le parquet de Bruges (Nord-Ouest) "rouvre en effet le dossier relatif à ce meurtre", a indiqué jeudi à l’AFP une porte-parole du parquet, Fien Maddens, sans plus de précisions. A l’époque, Carola Titze était en vacances avec ses parents au Coq et après la découverte de son corps, l’enquête s’était orientée vers un suspect allemand âgé d’une vingtaine d’années, que la victime avait fréquenté peu de temps avant durant son séjour.

Deux autres dossiers, au Portugal et aux Pays-Bas

Par ailleurs, au Portugal et aux Pays-Bas, deux disparitions remontant respectivement à 2004 et 1995 soulèvent des interrogations. Au Portugal, le beau-père d’une fillette de 8 ans disparue en 2004 a demandé par voie de presse que les autorités s’intéressent à Christian B. dans ce dossier jamais élucidé. La petite Joana Cipriano avait disparu en septembre 2004 dans le village de Figueira, non loin de Praia da Luz en Algarve (sud), où Maddie a disparu le 3 mai 2007. Elle n’a, elle non plus, jamais été retrouvée. Mardi, le ministère public portugais avait expliqué avoir pu faire le lien entre le suspect allemand et d’autres affaires survenues au Portugal, sans citer toutefois la disparition de Joana.

Aux Pays-Bas, c’est la disparition inexpliquée en 1995 de Jair Soares, un enfant portugais de 7 ans, qui éveille de nouveau la curiosité des enquêteurs. Le dossier a été rouvert en 2019, mais désormais la police néerlandaise assure qu’elle "surveille de près" les investigations en Allemagne concernant Christian B., selon un porte-parole joint par l’AFP à La Haye. Des contacts vont être pris avec les enquêteurs allemands. Jair Soares avait été vu pour la dernière fois le 4 août 1995 sur une plage située juste au sud de la capitale néerlandaise.

Selon la police allemande, "Christian B." a vécu pendant plusieurs années en Algarve, dans le sud du Portugal, entre 1995 et 2007.