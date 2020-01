Macintosh : l’ordinateur personnel mythique d’Apple a 36 ans

Cette machine désormais emblématique pesait environ 7,7 kg et offrait un programme de traitement de texte appelé MacWrite, un logiciel de création et d’édition d’image appelé MacPaint. Le tout utilisable avec une souris, dispositif indispensable de nos jours mais qui n’en était encore à l’époque qu’à ses débuts. Le dispositif avait fait son apparition chez Apple avec le modèle précédent, le Lisa (1983).

C’est le 24 janvier 1984 que l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, présente le premier Macintosh lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple à Cupertino, en Californie. Cette machine destinée au grand public est un nouvel ordinateur équipé d’un écran noir et blanc de 9 pouces, d’un processeur Motorola 68000 de 8 MHz, de 128 Ko de RAM et d’un lecteur de disquettes de 3,5 pouces.

Les réactions qui suivent le lancement du Macintosh sont globalement positives. Sa facilité d’utilisation, son interface graphique, son prix relativement bas sont appréciés. Mais la machine n’est pas sans défaut et des utilisateurs pointent un manque de mémoire vive et des capacités d’évolutions limitées (il n’y a pas de port d’extension sur la machine, par exemple). De plus, comme l’ordinateur est incompatible avec les autres systèmes (MS-DOS), peu de logiciels sont disponibles.

Le Lisa 2 et le Macintosh sont lancés conjointement le 24 janvier 1984. Lors de la présentation, on peut découvrir l’ordinateur dessiner sur son écran "Macintosh, insanely great !"("Macintosh, follement génial"), ainsi que raconter une blague à l’aide de son synthétiseur vocal intégré.

Au moment de son lancement, le Macintosh est considéré comme la dernière chance pour Apple de surmonter la domination d’IBM sur le marché des ordinateurs personnels et de rester un acteur majeur de l’industrie des PC. Malgré son prix élevé à l’époque (environ 2500 dollars ce qui équivaut à environ 6000 dollars aujourd’hui), le Macintosh se vend bien et Apple arrive à en écouler 70.000 en quatre mois.

Le Macintosh s’adapte, évolue. Les logiciels deviennent plus performants et la machine plus puissante dans les années '80. Le Macintosh connaît une période plus difficile dans les années '90 face à la concurrence du PC et du logiciel d’exploitation concurrent Microsoft Windows 3. Les PC sont moins chers avec des performances assez comparables.

Et puis, Steve Jobs qui avait quitté le navire revient et Apple lance l’iMac et l’iBook. Le premier ordinateur portable de la firme est un succès. La marque à la pomme abandonne aussi ses processeurs PowerPC et se dirige vers Intel.

En 2007, le Macintosh qui était depuis la fin des années 1980 la principale source de revenus d’Apple passe sous les 50%. La diversification des produits avec les lancements de l’iPod, l’iPhone puis de l’iPad fait passer cette part à 30% en 2010. Mais cela n’empêche pas les iMac, les Macbook air, vendus actuellement de rester des dignes successeurs de ce premier Macintosh, né un mardi 24 janvier en Californie.