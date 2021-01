Maasmechelen redoute les émeutiers anti-mesures Covid: le procureur menace de "poursuites rapides" en cas d'appel à la violence

"Quiconque appelle à une violente protestation contre les mesures anti-coronavirus sera rapidement et immédiatement poursuivi", a fait savoir mardi le parquet du Limbourg. Des appels ont fait surface sur les réseaux sociaux pour protester violemment contre les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus à Maasmechelen et Genk, entre autres.

"Le parquet tient à souligner que l'incitation à de telles manifestations violentes est punissable", a déclaré Dorien Vanderheiden, magistrate de presse du parquet limbourgeois.

"Le parquet et la police prennent chaque message très au sérieux et donnent la priorité à l'identification des organisateurs. Des mesures seront prises non seulement contre eux, mais aussi contre les diffuseurs de ces messages. Un mineur d'âge identifié comme organisateur a ainsi été présenté au juge de la jeunesse", a précisé la magistrate.

Tout contrevenant sera sévèrement et immédiatement puni. Selon le cas, une convocation en référé ou une présentation devant le parquet, le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction suivront, a ajouté le parquet limbourgeois.