Ma vie demain : le boom des produits locaux s’inscrira-t-il dans la durée ?

Les produits locaux ont connu un véritable boom pendant le confinement. Certaines coopératives de producteurs ont vu leurs ventes tripler. C’est clair : les consommateurs se sont rabattus sur les produits belges pendant la crise. Mais cette tendance va-t-elle durer, et comment promouvoir cette consommation locale ? Pour les acteurs de terrain, cela passe aussi par des décisions politiques.

Le commerce de proximité, porte d’accès aux produits locaux

À Ochamps, un charmant village de la commune ardennaise de Libin, on dénombre 1200 habitants et depuis fin mai, enfin, un seul commerce de proximité. Un soulagement à l’heure du déconfinement, comme nous le confient plusieurs clients.

"Ça manquait un peu, nous dit l’un d’eux. Il n’y avait plus rien depuis plusieurs années…".

"C’est très intéressant pour nous les gens des petits villages, ajoute une autre, ça nous évite de devoir remonter vers Libramont ou Bertrix les jours où on reste à la maison et où on ne travaille pas".